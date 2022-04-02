هذا الفنان يجسد شخصية ” محمد مرسي ” في مسلسل الاختيار 3

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 11:50 صباحاً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” عرب وود ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنان ” صبري فواز ” من كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3 حيث يجسد شخصية الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” .

وظهر صبري فواز بالصورة وهو بمكياج وملابس الشخصية التي جعلته يشبه محمد مرسي بشكل كبير .. كما يجسد الفنان ” خالد الصاوي ” شخصية خيرت الشاطر ويقدم الفنان ” عبد العزيز مخيون ” شخصية محمد بديع مرشد الإخوان .

وأعلن صبري فواز عن مشاركته بمسلسل الاختيار 3 في منشور له من خلال انستجرام تضمن الملصق الدعائي للعمل وكتب في تعليقه عليه : ” رمضان كريم علينا كلنا .. بإذن الله هنتقابل السنة دي على الشاشة في مسلسل الاختيار 3 .. دعواتكم ” .

ووفقا للبرومو الدعائي للاختيار 3 الذي تم طرحه منذ أيام فإن المسلسل يأتي تحت شعار “كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر” مستعرضا لقطات حقيقية من ثورة 30 يونيو عام 2013 ومظاهرات الإخوان ومشيرا إلى أنه سيتم به عرض حقائق للمرة الأولى .

ويشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 كلا من : أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير المصري وخالد الصاوي وإيمان العاصي ومحمود البزاوي وسمر مرسي وشريف حافظ وبيومي فؤاد وغيرهم بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .. ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي .