ممثلة مصرية؛ تزوجت من فنانًا مسيحيًا رغم كونها مسلمة الديانة.. رفض الكينج “محمد منير” الزواج منها وقتلها السرطان.. شاهد من تكون؟!

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 11:50 صباحاً - إنها الفنانة المصرية “فايزة كمال” التي عاشت حياة مُثيرة وصعبة منذ معارضة أهلها للعمل بالفن مروًرا بوقوعها في حب رجل من غير ديانتها انتهاء بالسرطان عاشت الفنانة المصرية فايزة كمال على الشاشة بنفس سماتها في الحقيقة، لم تقدم أدوارا تخجل منها، ولم تتنازل طمعا في نجومية زائفة.

وعندما نفتش في رصيدها الفني سنكتشف أنها قدمت أعمالا اجتماعية جادة، وكانت تؤمن بأن الفن رسالة وليس مجرد وسيلة للمتعة.

في 3 سبتمبر عام 1962، جاءت “فايزة” إلى الدنيا بملامح ساحرة، وقلب يستوعب كل الدنيا، عارضت أسرتها عملها بالفن، لكنها أصرت على حلمها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت بتفوق.

صورة نادرة من طفولة الراحلة “فايزة كمال”

لم تعتمد الفتاة على جمالها من أجل فرصة، وراحت تعمل في أدوار صغيرة أملا في عمل جيد، وبعد مجهود كبير رشحها الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان “العدل والتفاح” أمام الفنانة مديحة كامل.

فايزة كمال

نجحت فايزة في استثمار الفرصة بشكل رائع، واستطاعت أن تجذب أنظار المنتجين لها بقدرتها التمثيلية قبل الجمال العابر للقلوب.

وتوالت أعمالها الناجحة فيما بعد، إذ شاركت في مسلسلات كبيرة مثل “الطاحونة”، “المال والبنون”، “لا إله إلا الله” و”رأفت الهجان”.

فايزة كمال

كما قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلما، منها “الطائرة المفقودة”، “الحب في غرفة الإنعاش”، “بنت حارتنا”. من أجمل العروض التي قدمتها على خشبة المسرح “الملك هو الملك”، بجوار صلاح السعدني والمطرب محمد منير.

قصة زواج فايزة كمال من المخرج المسرحي مراد منير

المخرج المسرحي مراد منير زوج الفنانة فايـزة كمال بعد أن غير ديانته للإسلام لكي تزوج منها، كشف الكثير من التفاصيل عن حياتها ومن بينها علاقتهما بالفنان محمد منير، أوضح أنه تعرف على زوجته الراحلة عندما قامت ببطولة مسرحية الملك هو الملك حيث شاركها البطولة الكينج محمد منيـر والفنان الكبير صلاح السعدني.

صورة من زفاف فايزة كمال والمخرج مراد منير مع الفنان صلاح السعدني

وأضاف: “كانت البداية لا تبشر بالحب والزواج، لأنى بقــدر ما كانت فايزة موهوبة لكنى كنت أراها لحــوحة وأتجـنبها خلال البروفات وحدث بيننا أكثر من مشادة، حتى توفــت والدتها وذهبت لأعـزيها ورأيتها انسانة أخرى وقررت مســاندتها”.

وأكد أنه رشــحها للزواج من محمد منير قبل أن يفكر فى الزواج منها، حيث قال :” قال لى صلاح السعدني تعالى نعمل ايفيه فى المسرحية وكنا لا نتوقع النجاح، واقترح أن نتوسط للزواج بين محمد منير وفايزة ، فقلت له ياريت”.

مراد منير وفايزة كمال في حفل زفافهما

وعن رد فعل فايزة ومنير، قال ضاحكاً وهو يسترجع هذه الفترة: “ذهبت لمحمد منيـر، وقلت له ايه يا موني البت حلوة ومووزة ما تتجوزها، فقال لى يا أخى دى بنت ناس، ولما عرضنا الفكرة على فايزة وقلنا لها تتجوزى محمد منير، قالت أنا بحب منير جدًا وبحب صوته لكن مش لدرجة أتجوزه”.

مراد منير اختتم كلامه، بقوله: “يشـــاء النصيب إنى أنا اللى اتجوزها، وصلاح قال لى بعدها يا أخى كنا هنجوزها لمنير تقوم تتجوزها انت”.

فايزة كمال ماتت تتمنى رؤية الكينج محمد منير

وأشار زوج الفنانة الراحلة إلى أن علاقة الصداقة امتدت بينه وزوجته وبين الكينج منير، مؤكدًا أن منير أصبح لقبه الملك من مسرحية الملك هو الملك، وبعد أن وضعت أغانى المسرحية فى شريط كاسيت حمل اسم الملك وصدر منه 14 طبعة وانتشر عربيًا.

وكشف المخرج مراد منير أن زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال طلبت رؤية الكينج منير قبل وفاتها وعندما اشتد بها المرض، ولكنه لم يزرها كما أنه لم يحضر عزائها. فسر مراد منير ذلك قائلاً : هو مجاش عزاء فايزة لكن أعتقد انه مقدرش لأنه كان بيعزها جدا جدا وكانوا أصدقاء.

وأوضح: هى كانت عاوزة تشوفه قبل وفاتها وكلمته وهى فى المستشفى وقالت له أنا حاسة إنى ماشية، وأعتقد إنه خاف ولم يتحمل لأن أنا لو صاحبى كلمنى وقاللى انا حاسس انى همشى، هخاف أشوفه، و محمد منيـر قلبه رهيف جدًا قلب عصفور وده بيظهر فى صدق غناه.

نورت