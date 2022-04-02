منذر رياحنة مفاجأة “الإختيار” في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان الأردني منذر رياحنة محبيه في مصر والأردن بعد إعلانه في اللحظات الأخيرة عن مشاركته في مسلسل “الإختيار3” والذي صنف على أنه الإنتاج الأضخم هذا العام.

ونشر الرياحنة صورة من كواليس التصوير جمعته ببطل العمل أحمد السقا معلقاً عليها “صباح الخير، توكلنا على الله، الإختيار 3”.

وقال منذ رياحنة في تصريحات صحفية إنه تعلق بمسلسل الإختيار منذ عرض الجزء الأول، ونادى منذ ذلك الوقت بضرورة أن تقوم جميع الدول العربية بعمل مسلسلات وطنية شبيه به، واصفاً هذا العمل بأنه عمل وطني عربي وليس مصرياً فقط، وبات أيقونة تعزز الانتماء للأوطان، حتى أن الجمهور، بدأ يتعاطف مع الممثلين الذين يقدمون شخصيات شريرة، ويدركون أن هذا الفنان لم يقدم هذه الأدوار إلا حباً في بلده ووطنه.

وأضاف الرياحنة أن مسلسل الإختيار تجربة يجب أن تكرر في كل دولة وفي كل بلد، مبدياً سعادته الكبيرة بالمشاركة به، ومعتبراً هذا الأمر شرفاً كبيراً له كفنان عربي، يشارك في عمل وطني مصري.

وأشار الفنان الأردني إلى أنه منذ الجزء الأول، كان على تواصل دائم مع أبطاله، وبالأخص أمير كرارة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تقرب الحكومات والأنظمة من شعوبها بشكل كبير، وتزيد من حب الناس للجيش والشرطة وتعرفهم بواجباتهم وحياتهم الصعبة، وأن أفراد الجيش والشرطة لهم حياتهم الخاصة وعائلاتهم وأبناءهم الذين قد يتركونهم في أي لحظة فداءً لأوطانهم.

وبين أن الإختيار بمصر جعل الأطفال يحلمون بالإلتحاق بالجيش والشرطة لخدمة وطنهم، بعد أن شاهدوا التضحيات الكبيرة التي يقدمها هؤلاء لبقاء الوطن.

وتحكي قصة الجزء الثالث من الإختيار الساعات الأخيرة في حكم محمد مرسي وتفاصيل ثورة 30 يوليو.

وحمل الإعلان عنوان “كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر” وهي بالتحديد الأيام التي استغرقتها ثورة 30 يونيو التي انطلقت من يوم 30 يونيو إلى يوم 3 يوليو.

وفي جانب متصل، يعتبر شهر رمضان هذا العام زاخراً لدى النجم الأردني منذر رياحنة، حيث يتواجد في بطولة مسلسل “حضور ملوك الغياب” من إنتاج أردني ويشارك به عدد من الممثلين العرب، كما يشارك الرياحنة في المسلسل المصري “فنجان قهوة”.

ورغم عدم إعلانه عن الأمر إلا أن زهرة الخليج استطاعت التأكد من تواجد منذر رياحنة في مسلسل “راجعين ياهوا” من بطولة خالد النبوي ونور اللبنانية.