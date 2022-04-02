أليك بالدوين يعلن حمل زوجته بطفلهما السابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بينما يكتفي البعض بإنجاب طفلٍ أو طفلين، هناك آخرون يرغبون في أن يكون لديهم أطفالٌ كُثر، منهم النجم الأميركي أليك بالدوين صاحب الـ63 عاماً، الذي أعلن عن انتظاره مولوده السابع من زوجته هيلاريا بالدوين.

وفي مقطع فيديو، نشرته هيلاريا عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهر أليك بالدوين وأطفاله الستة حوله، وهم ينتظرون سماع نبأ انضمام فردٍ جديدٍ إلى أسرتهم، ويُعرب الأطفال الستة عن سعادتهم بهذا الطفل، ويبدأون تقبيل والدتهم واحتضانها واللعب معها.

وعن هذا النبأ السعيد، قالت هيلاريا في تعليقٍ أرفقته مع الفيديو: “بعد العديد من التقلبات خلال السنوات القليلة الماضية، لدينا أخبار مثيرة ومفاجأة كبيرة، (بلدوينيتو) جديد قادم هذا الخريف”.

وتابعت الزوجة صاحبة الـ38 عاماً، بالقول إنها وأليك كانا على يقين أن عائلتنا مكتملة، وأنهما سعيدان للغاية بهذه المفاجأة، وأنها أحبت أن تشارك متابعيها تلك اللحظة التي أخبرت فيها أطفالها بالأنباء السعيدة، مؤكدةً أنهم متحمسون للغاية لاستقبال الطفل الجديد.

وأضافت أن مولودها الجديد يعتبر نقطة مضيئة في حياتها، ونعمة وهدية في مثل هذه الأوقات المضطربة، في إشارةٍ منها لتلك الحادثة التي عانى منها أليك بالدوين أواخر عام 2021، بعد أن أطلق النار على المصورة السينمائية هالينا هتشينز، عن طريق الخطأ في موقع تصوير فيلم “Rust”.

وانقسم حينها الجمهور حول تلك الحادثة، فقال البعض إنه كان على أليك تفقد السلاح، في حين دافع عنه آخرون، مؤكدين أن وظيفة الممثل تقديم المشهد، وأنه كان الأجدر بمدير التصوير أو المخرج تفقد السلاح.

وسينضم الطفل رقم 7 إلى أشقائه: كارمن، ليوناردو، رافائيل، روميو، إدواردو، ولوسيا. كما أن أليك هو أيضًا أب لأيرلندا البالغة من العمر 26 عامًا، من زوجته السابقة كيم باسنجر، ما يعني أن أليك أبٌ لثمانية أبناء.