رمضان يجمع محمد منير والشاب خالد للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجتمع النجمان المصري محمد منير، والجزائري الشاب خالد في عمل واحد للمرة الأولى في موسم رمضان 2022.

ويقدم النجمان إعلاناً جديداً لصالح مستشفى 75375 لعلاج سرطان الأطفال في مصر، فهو مستشفى خيري يُعالج المرضى مجانًا، فيعتمد كليًا على التبرعات والمساهمات الخيرية.

يحمل إعلان الشاب خالد ومحمد منير لصالح مستشفى 57357 في رمضان 2022 اسم “انت البطل”، ويعتبر التعاون الأول من نوعه بين النجمين، إذ أنهما لم يجتمعا من قبل في أي عمل فني مشترك.

وفي وقتٍ سابق، كان الشاب خالد قد شارك في حملة إعلانية لصالح مستشفى 57357، ولكن هذا في رمضان 2018، عندما قدم أغنية “تمن حياة”، فيما حرص محمد منير على تقديم أغنية «أنت بطل» في رمضان 2019 للمستشفى نفسه، ليجتمع النجمان في إعلان واحد برمضان 2022.

هذا ويحرص عدد من النجوم والمشاهير على المشاركة دائمًا في الأعمال الفنية التي تُساهم في جمع التبرعات والمساهمات لصالح مستشفى 57357 وغيرها من المستشفيات، على مر الأعوام.