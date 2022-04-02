بعد إصابته بمرض نادر.. بروس ويليس يودع التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بيانٍ صادمٍ وحزين، أعلنت عائلة النجم الأميركي بروس ويليس، اعتزال الأخير الفن ووضع حدٍّ لمسيرته الفنية، بسبب معاناته الصحية من مرض الحبسة الكلامية، الذي أفقده القدرة على الكلام والتواصل.

وجاء في البيان، الذي نشرته العائلة عبر حساب النجم الأميركي في “إنستغرام”، أن ويليس عانى مؤخراً بعض المشاكل الصحية، ليتبيّن من تشخيص وضعه أنه مصاب بمرض الحبسة، ما يؤثر في قدرته على التواصل مع الآخرين ومصاعب في الإدراك.

وأضافت الأسرة في بيانها: “لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير”، موضحةً أنها مرحلة صعبة حقاً لهم، وأنهم يقدرون بشدة استمرار حب الجمهور وتعاطفهم ودعمهم.

وأشارت العائلة، في بيانها، إلى أنها تتعامل مع مرض النجم كعائلة متحدة قوية، تخطط لعيش حياتها معه كما أراد.

وكان هذا البيان قد جاء بتوقيعٍ من زوجة ويليس الحالية إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، وأبنائه: رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين.

وحول تفاصيل مرض نجم سلسلة أفلام “داي هارد”، فإن هذا المرض هو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ، يحدث عادةً بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، ويمكن أن يؤثر في قدرة الشخص على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية.

وبروس ويلس نجم هوليوودي بامتياز، انطلق في ثمانينات القرن العشرين من خلال مسلسل “مونلايتينغ” التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبرد، لكنّه دخل عالم الشهرة من أبوابها الواسعة عام 1998، بفضل تجسيده شخصية البطل الذي لا يقهر جون ماكلين في فيلم الحركة “داي هارد”، ليضعه ذلك الدور في الصفوف الأولى، ويجعله أحد أهم النجوم في هذا النوع السينمائي.

وحصل ويليس على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة غولدن غلوب، وجائزتا إيمي، ولديه العديد من المشاريع التي كان من المفترض أن تصدر العام الجاري 2022.