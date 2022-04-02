شيرين عبد الوهاب نجمة الترند بـ”يا معافر”.. والملايين تحاصرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أحدث أغنيات النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب بعنوان “يامعافر”، التي قدمتها مع بدء شهر رمضان 2022 لصالح حملة خيرية نجاحًا كبيرًا وتصدّرت قائمة المواضع الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصلت نسبة مشاهدات أغنية “يا معافر” إلى ما يزيد عن 7 ملايين في ساعات قليلة، إذ تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل استثنائي ولافت عبر السوشيال ميديا.

وسبق أن نشرت شيرين عبد الوهاب عبر خاصية الاستوري مقطعًا من الأغنية الجديدة، كما نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة بكلمات الأغنية حيث كتبت: “ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل”.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في كليب الأغنية بمظهر بسيط ومكياج أبرز جمال ملامحها، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة دا اليأس كلمة ملهاش ولا قيمة ربك مابيديش أبدًا حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر أجمد كمل للآخر”.

يذكر أن شيرين تعيش حاليا حالة من النجاح الكبير والنشاط الفني المميز وهو ما زاد من سعادة جمهورها ومحبيها بعد نجاح حفلها الأخير في الكويت وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة”.