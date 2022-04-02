شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تتحدى الجمهور مع أكرم حسنى برقصة تيك توك من كواليس "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنادى مهنا مع أكرم حسنى، متابعيها بتحدٍ جديد على "تيك توك"، حيث ظهرت مع أكرم في كواليس تصوير مسلسلهما الرمضانى "مكتوب عليا"، أثناء غنائهما أغنية من المسلسل بعنوان "ستو انا"، وعلقت على الفيديو، "مين هيعمل أحلي تيكتوك عشان يحضر معانا التصوير"، حيث يقدم الثنائى الأغنية بخفة ظل، وهو الأمر الذى اعتاد عليه النجم أكرم حسنى في تقديم أفكار مسلسلاته وأغانيه.

يعود النجم أكرم حسنى إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث يقدم مسلسل "مكتوب عليا" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية التى اعتاد أكرم على تقديمها سواء فى الدراما أو التليفزيون أو البرامج، ويراهن أكرم على الكوميديا التى لا تخلو من الفانتازيا فى مسلسله الجديد.



أكرم حسنى وهنادى



هنادى مهنا

مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.