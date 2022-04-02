شكرا لقرائتكم خبر عن هلا السعيد تكشف عن تفاصيل مشاركتها فى "يوتيرن" و"راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هلا السعيد في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان هذا العام، الأول "يوتيرن" مع ريهام حجاج، والثانى "راجعين يا هوى" مع خالد النبوى، حيث تواصل تصوير مشاهدها في العملين ومن المقرر استمرارها في التصوير خلال أول أسبوعين في شهر رمضان.

وكشفت هلا لـ"الخليج 365" عن تفاصيل دورها في المسلسلين، موضحة أنها تجسد في "يوتيرن" شخصية سارة أنتيمة يارا (ريهام حجاج) وكانت تعيش في أمريكا وهى فتاة متحررة وتحب السفر وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، مضيفة أنها تجسد في "راجعين يا هوى" شخصية فتاة ليست مصرية تدعى ناتالى وهى فتاة غامضة ولها حكاية مع بليغ (خالد النبوى) وينكشف أمرها مع مرور الحلقات.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.



هلا السعيد على بوستر مسلسل يوتيرن

مسلسل "راجعين يا هوى" يعرض على قنوات CBC وcbc دراما و DMC وDMC دراما ومنصة watch it، وبطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، سالى حمال، نانسى هلال.

المسلسل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.