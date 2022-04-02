شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج قبلها 7 مرات وزميلتها طمعت فيه.. حكاية كاريوكا والعريس الوسيم المحتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما تعرض نجوم الفن للعديد من المواقف الصعبة فى بدايات مشوارهم الفنى، وبعضهم تعرض للعديد من محاولات النصب التى وقعوا ضحية لها أو نجو منها فى اللحظة الأخيرة.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى مرت بالعديد من التجارب والأزمات والمواقف الصعبة طوال حياتها وخلال مشوارها الفنى.

وفى حوار نادر للفنانة الكبيرة تحدثت عن موقف حدث لها فى بداية مشوارها الفنى تخطو خطواتها الأولى فى طريق النجومية.

وقالت كاريوكا إنها كانت فى بداية طريقها ولم يكن لديها أى خبرة فى الحياة وأساليب الرجال فى المراوغة والخداع، وخلال هذه الفترة تقدم لها رجل أربعينى أنيق ووسيم أبدى حبه لها ورغبته فى الزواج منها، مؤكداً أنه سيضع نفسه وثروته وسيارته وعزبته ورصيده فى البنك تحت قدميها.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنها لم تترد فى قبول عرض هذا الرجل بالزواج رغم فارق السن، مؤكدة أنه كان جذاباً جداً ومحط أنظار النساء.

وأشارت كاريوكا إلى أنها بدأت الاستعدادات للزفاف، لكنها علمت أن زميلة أخرى تنصب شباكها حول الرجل لتخطفه منها، فبدأت تجمع أدلتها وتراقب الموقف من بعيد حتى لا تشعر هذه الزميلة ولا يشعر العريس الذى قالت إنه كان حذراً وذكياً.

وأضافت الفنانة الكبيرة أنها أثناء رحلة جمعها للأدلة حول خطة زميلتها لخطف خطيبها علمت ما لم تكن تتوقعه ولم يخطر ببالها، حيث عرفت أن العريس المنتظر محتال كبير وخبير بخداع النساء وسبق له الزواج 7 مرات منهن 4 زوجات على ذمته، حيث احترف الاستيلاء على أموال زوجاته، ولذلك يرتبط دائماً بصاحبات الأملاك أو الوظائف التى تدر مالاً كثيراً حيث لا يعمل ولكنه احترف الإنفاق من أموال زوجاته الضحايا.

وكان مصير العريس المحتال علقة ساخنة من كاريوكا التى حمدت الله أن زميلتها طمعت فى هذا العريس فلولا ذلك ما بحثت ولا عرفت حقيقة هذا المحتال وكانت ستقع فى ورطة وفخ كبير.