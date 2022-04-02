رباب كنعان “الانسة وردة” تتصدر الترند بأحدث ظهور لها.. صور

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

رباب كنعان المعروفة بـ”الانسة وردة” ممثلة اشتهرت بمرحلة التسعينات من خلال مشاركتها بمسلسل “يوميات جميل وهناء””والفصول الاربعة” فهي كانت رمز للجمال وفتاة احلام الشباب.

فبعد اعتزالها التمثيل في اكتوبر من عام 2020، تتصدر التراند من جديد بعد ظهورها بعزاء والدة الفنانه شكران مرتجى ولاحظ علامات الكبر عليها واثنى المتابعين على جمالها بالرغم من بلوغها سن الخمسين.

رباب كنعان في اخر ظهور لها

وكنعان هي ممثلة سورية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانضمت لنقابة الفنانين في عام 1993، انطلقت في مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل الخطوات الصعبة في عام 1995، لتكمل فيما بعد مسيرتها بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المهمة، مثل مسلسل الفصول الأربعة، ومسلسل جميل وهناء، ومسلسل أهل الراية، وغيرها الكثير، تعد رباب من أبرز النجمات السوريات اللواتي اشتهرن في فترة التسعينات، وبداية الألفية الجديدة، وتميزت بامتلاكها موهبة العزف على عدة آلات موسيقية.

أعلنت رباب كنعان اعتزالها للفن في عام 2020، على حسابها الشخصي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى هذا الخبر بالكثير من التفاعل من متابعيها، إذ انصدم الناس واستغربوا من هذا القرار المفاجئ.