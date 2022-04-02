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العثور على كائن غريب على احد شواطئ استراليا.. صور

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة
أفضل شاطئ في أستراليا

أفضل شاطئ في أستراليا

في حادثة غريبة  عثر رجل أسترالي على جثة لـ”كائن غريب” أثناء سيره على شاطئ في ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي، نشر أليكس تان مقطع فيديو يظهر ما قال إنه مخلوق غريب على شاطئ كوينزلاند ، حيث قال: “لقد وجدت شيئاً غريباً”.

وأضاف: هذا مثل تلك الأشياء التي نراها عندما يتحدث الناس عن العثور على كائنات فضائية.

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قال إن رأسه يشبه رأس الأبوسوم ، لكنه يختلف عن أي شيء رأيته من قبل، وفي وقت لاحق قال لوكالة “ستوري فال”، التي تتبع محتوى الشبكات الاجتماعية، إن هذا الحيوان له أيادي مثل يد الإنسان، وذيل سحلية طويل، وأنف يشبه حيوان الأبوسوم.

وذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية الإخبارية أن الفيديو أطلق مئات النظريات على الإنترنت لشرح هوية جسم الكائن الحي ملقى على شواطئ أستراليا.

إحدى النظريات المطروحة هي أن الحيوان هو المخلوق الأسطوري “تشوباكابرا”، أو حيوان جرابي منقرض يشبه الكنغر، ويقول ستيفن جونسون، الأستاذ المساعد بجامعة كوينزلاند، إن الحيوان على الأرجح حيوان أبوسوم مائي منتفخ، فقد فروه.

ويضيف أن الجمجمة والأطراف تؤكد ذلك، مما يشير إلى أن الحيوان قد انجرف إلى المحيط بفعل مياه الفيضانات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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