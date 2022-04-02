اليكم اطول واقصر يوم في شهر رمضان 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - اعلنت كل من الدول العربية: المملكة العربية السعودية والامارات ووقطر ومصر ولبنان امس أن يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ٢٠٢٢ ميلاديّاً هو أول أيام شهر رمضان لعام ١٤٤٣ هجريّاً، ومنذ تلك اللحظة ويتسأل الصائم كم ساعة تتراوح ساعات الصيام في النهار.

تبلغ عدد ساعات الصوم اليوم، السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

*الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15

عدد ساعات الصيام في رمضان

عدد ساعات الصوم

*الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15

*الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16

*الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17

*الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17

• الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18

• السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18

*الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19

*الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20

*الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20

*الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21

• الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22

• الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22

• السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23

• الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23

*الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25

• الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25

عدد ساعات الصوم

*الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26

*الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27

*السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27

*الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28

*الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28

*الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29

*الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30

• الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30

*الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31

• السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32