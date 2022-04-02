بالصور.. أول صلاة تراويح في الحرم المكي والمسجد النبوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أدى المصلون اليوم الجمعة أول صلاة تراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي بالمدينة المنورة والحرم المكي في مكة المكرمة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ففي المدينة المنورة، توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية.

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية صورا وفيديوهات لأول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان في المسجد النبوي.

كما أدَّى المصلون أول صلاة تراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام.

ونشرت الوكالة صورا تظهر الأجواء الروحانية في المسجد الحرام في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، أن السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قد عقدت جلسة مساء اليوم الجمعة للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان.