اكتشف وفاة ابنه بعد مشاهدة مقطع فيديو للحادث على الإنترنت

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في بعض الاوقات يكون من الصعب ان نتقبل الاخيار الحزينة والمأساوية، مثل اخبار الوفاة او التعرض، وعلى خلاف هذا فى حادثة مأساوية تعرض لها هذا الوالد وطفلة المسكين، حيث قال والد صبي يبلغ من العمر 14 عاماً إنه اكتشف وفاة ابنه في حادث خلال جولة في أرض المعارض بولاية فلوريدا بعد مشاهدة مقطع فيديو للحادث على الإنترنت.

وأخبر يارنيل سامبسون وسائل الإعلام كيف شعر وكأنه أصيب “بشدة في معدته” عندما رأى ابنه تاير يسقط من ارتفاع 430 قدماً في آيكون بارك في أورلاندو، حيث يمكن رؤية المراهق وهو يتحرر من حزامه في اللقطات المؤلمة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفى لحظات مليئة بالدموع عبر والد الصبي عن شعورة وقال “شعرت أن شخصاً ما ضربني بشدة في بطني، لقد كانت خسارته مؤلمة للغاية، ولا يمكن لشيء في الدنيا أن يعوضني عنه، ولا يمكن للمال أن يعيده إلى الحياة، إنه لأمر محزن فالمستقبل المشرق لشاب سلب منه في رحلة إلى مدينة ملاهي”.

ولم تقف هذة الحادثة عند هذة النقطة فقط حيث لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب المأساة على متن الرحلة وقال السيد سامبسون إنه يريد إجابات، وقال “أريد أن أعرف ما حدث لابني، واريد اجابات من الجميع، من كل المتورط في ذلك؟ أتمنى لو كنت هناك لأخبره أنني أحبه”.

وقدمت الأسرة التماسا لإغلاق اللعبة بشكل دائم، وقال سامبسون المسؤولين عن جولات أخرى في الحديقة أخبروه أنه كبير جداً بحيث لا يمكن الركوب بأمان -لكن مشغلي لعبة فري فول وافقوا على جعله يركب رغم ذلك.

ولم تكن هناك “أحزمة أمان” أثناء الركوب، والشيء الوحيد الذي يمنع الركاب من السقوط من مقاعدهم هو أحزمة بلاستيكية قابلة للسحب من المفترض أن يتم ربطها في مكانها بين أرجل الركاب، وارتفعت الرحلة في الهواء وتوقفت لمدة 10 ثوانٍ تقريباً قبل أن تسقط.

وقال قائد شرطة مقاطعة أورانج جون مينا في التحقيق “يبدو أنها مجرد مأساة مروعة سنرى ما سينتج عن التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.