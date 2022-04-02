استطلاع للرأي: اتصالات الفيديو والرسائل النصية تحلّ محلّ الاتصالات الهاتفية

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أظهر استطلاع للرأي أنّ المكالمات الهاتفية المنطوقة في انخفاض حاد حيث أنّ ثمانية من كل عشرة يفضلون الآن الرسائل أو مكالمات الفيديو.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: كما وجد الاستطلاع أنّ الناس يريدون سرعة وبساطة النصوص، عبر الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ 45 في المائة لا يزالون يفضلون التحدث عند الاتصال بوالديهم.

ويأتي الاستطلاع الذي أجرته سكاي موبايل قبل الذكرى ال 49 لأول مكالمة هاتفية عامة.

من المرجح أن تقوم الأجيال الشابة بجدولة مكالماتهم، حيث يقوم أكثر من نصف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بذلك، مقارنة بربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وينظر أيضاً إلى الرسائل الصوتية الهاتفية على أنها مصدر إزعاج، حيث يقول أكثر من الخمس أنها غير مريحة ويقول واحد من كل عشرة أنهم يحذفونها دون الاستماع إليها.

يقول ما يقرب من نصف البريطانيين أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإجراء مكالمات جيدة مع العائلة والأصدقاء، كما قال 28 في المائة أنهم كانوا يتصلون بأحبائهم أكثر خلال فترة الوباء.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، علّقت بريتيش تيليكوم خطوتها المثيرة للجدل لاستبدال جميع الهواتف الأرضية بنسخ رقمية بعد أن تُرك المتقاعدون دون خطوط عمل لعدة أيام أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهر الاستطلاع أنّ المكالمات التقليدية هي الأكثر شيوعاً للتواصل مع العائلة والأصدقاء المقربين (40 في المائة) أو لتبادل الأخبار الرئيسية، سواء كانت جيدة (34 في المائة) أو سيئة (33 في المائة).

وغالباً ما يتم تفضيلها أيضاً للمناسبات الخاصة (29 في المائة)، والمحادثات الصعبة (28 في المائة)، والمشورة (24 في المائة)، أو عندما تشتاق لشخص ما (23 في المائة) وعند الرغبة في ضمان عدم سوء الفهم (22 في المائة).

يقول ما يقرب من نصف البريطانيين (48%) أنهم يرغبون لو كان لديهم المزيد من الوقت للمكالمات مع العائلة والأصدقاء.

في حين قال 28 في المائة أنهم يبذلون المزيد من الجهد للاتصال بأقربائهم وأحبائهم خلال الوباء.

وقال عدد مماثل (27%) أنّ البقاء على اتصال عبر الهاتف ساعدهم على التعامل مع مشاعر الوحدة أثناء عمليات الإغلاق.

وقال المدير الإداري بول سويني: “نحن نشجع عملائنا في سكاي موبايل على التواصل مع صديق أو أحد أفراد أسرته في نهاية هذا الأسبوع لأنّ حتى أسرع المكالمات يمكنها أن تساعد في وضع ابتسامة على وجه شخص ما”.