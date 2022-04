حميد الشاعري يحتفل بخطوبة إبنته “نبيلة”.. لن تصدقوا مدى جمالها ورقتها – شاهدوا الصور

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 09:57 صباحاً - احتفلت المطربة الشابة نبيلة الشاعري، إبنة المطرب حميد الشاعري، بخطوبتها على الشاب شوان، في حضور والدها ولفيف من المقربين.

ونشرت نبيلة الشاعري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من حفل الخطوبة، مُعلقة عليها: «هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله».

وأطلّت نبيلة بفستان رقيق باللون النيود، وجاء شكله منفوش من الأسفل، وبأكمام طويلة، وبفتحة حرف الv من عند الصدر. واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً مع انسدال بعض الخصلات منه.

وقامت بنشر مجموعة جديدة من الصور في منشور آخر، وصاحبها التعليق التالي “شوية صور من حفل خطوبتي هالشهر”.

حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه

وكان النجم حميد الشاعري، قد أعلن مساء السبت الماضي، عن وفاة شقيقه الأكبر محمد الشاعري. ونعى حميد الشاعري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة شقيقه قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة شقيقي محمد الشاعري، البقاء والدوام لله، اللهم اجعله من أهل الفردوس».

نبيلة الشاعري تحترف الغناء

وتحدثت نبيلة حميد الشاعري التي تحترف الغناء والتلحين غلى خطى والدها في وقتٍ سابق، أنها انطلقت في الغناء منذ نعومة أظافرها، ولكن كانت والدتها تُعارض دخولها إلى عالم الفن في بدايتها.

وأكدت نبيلة أنها عندما كانت صغيرة في السن، كانت تقدم أغاني ووالدها كان يُنزل هذه الأغاني ويقوم بإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة، من أجل سماع صوتها، ومع الوقت بدأت والدتها في تشجيعها بسبب تحمسها لما وجدت الفنانة نفسها فيه.

وخلال مداخلة هاتفية عبر الفيديو كونفرانس، استكملت نبيلة حديثها للإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مؤكدة أنها تحب شخصية والدها للغاية، وسعيدة بشغفه بالفن، وعدم بحثه عن الشهرة فقط، وهو ما يجعله مميزًا عن بعض المطربين الكبار.

يذكر أن نبيلة الشاعري طرحت مؤخرًا ثاني أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسمSo Suddenly، والأغنية من كلماتها وألحانها، وهي أول تجاربها فى الألحان، توزيع والدها حميد الشاعرى، ميكس وماستر محمود الشاعري.

وكانت أول أغاني نبيلة better than me باللغة الإنجليزية عبر موقع «يوتيوب»، وكانت من ألحان وتوزيع والدها ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.

من ناحية أخرى، شارك الفنان الكبير حميد الشاعري في لجنة تحكيم بـ “برنامج الدوم” لإكتشاف المواهب الفنّية “فئة الغناء” بجانب كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، ويعرض البرنامج على شاشة “أون”.

