شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بروس ويليس.. فنانون أجبرهم المرض على الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم العالمى بروس ويليس يتلقى العديد من رسائل الدعم بعد إعلان اعتزاله الفن إثر أزمة صحية ألمت به، وأوضحت ابنته أنه أصيب بحبسة كلامية أثرت على إدراكه وتعوقه عن ممارسة مهنة التمثيل.

وكان موقع cnn قد أبرز إعلان أسرة النجم العالمي بروس ويليس عن مشكلة صحية ستجعل ويليس يحصل على استراحة من التمثيل، حيث ذكرت ابنته رومر أنه يعانى من حالة طبية تؤثر على قدراته المعرفية تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، ما يؤثر على قدراته المعرفية.

وأفادت العائلة فى منشور عبر إنستجرام أن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بمرض فقدان القدرة على الكلام مما يؤثر على قدراته الإدراكية".

وأضافت عائلة بطل سلسلة أفلام "داى هارد": "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التى كانت تعنى له الكثير".

لم يكن بروس ويليس أول الفنانين الذين أجبرهم المرض على الابتعاد عن التمثيل، أو الاعتزال، فى التقرير التالى نلقى الضوء على هؤلاء النجوم:

كيرك دوجلاس

كيرك دوجلاس، الممثل الأمريكي الشهير الذى توفى عام 2020 عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد صراع طويل مع المرض، الذى بدأ رحلته معه حين أصيب بجلطة دماغية عام 1996، أثرت على قدرته على الكلام والتحكم بأعصاب وجهه.

شارك كيرك، وهو والد الممثل مايكل دوجلاس، في أكثر من 90 فيلماً في مسيرة امتدت لأكثر من 7 عقود، وكان واحداً من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات، بفضل أفلامه "سبارتاكوس" و"ذا فايكينجر".

وذكرت صحف عالمية أن الممثل الأمريكي الراحل، كيرك دوجلاس، وهب ثروته الضخمة والتي تبلغ أكثر من 60 مليون دولار، للمؤسسات الخيرية، بينما لم يترك شيئا لابنه الممثل مايكل دوجلاس، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

تيري جونز

توفى الممثل والمخرج تيرى جونز عن عمر 77 عاما، بعيدا عن الأضواء، وهو أحد أعضاء فريق مونتى بايثون الكوميدى البريطانى الشهير ومخرج الفيلم الكوميدى "حياة براين" وذلك بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة.

وُلد جونز فى ويلز عام 1942، وهو أيضا كاتب ومؤرخ وشاعر، وجرى تشخيص إصابته بنوع نادر من خرف الشيخوخة فى 2015.

كان جونز واحدا من مبتكرى برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتى بايثون الطائر" (مونتى بايثونز فلاينج سيركس)، الذى أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية فى عام 1969.

وشارك فى إخراج فيلم "مونتى بايثون والكأس المقدسة" (مونتى بايثون أند ذا هولى جريل) مع زميله فى الفريق تيرى جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمى (لايف أوف براين) و"معنى الحياة" (ذا مينينج أوف لايف).

وفي عام 2016 نال جائزة "بافتا" عن إنجازات العمر في العمل السينمائي والتلفزيوني الكوميدي. وسبقها ترشحه لثلاث جوائز "جرامي" لكنه لم يفز بأي منها.

جاك نيكلسون

أصيب جاك نيكلسون، بمرض ألزهايمر، الذى أنهى مسيرته السينمائية التي امتدت قرابة 60 عاماً صنف بعدها على أنه من أفضل ممثلي السينما الأمريكية، فقد حاز جوائز بافتا 3 مرات وجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وحصل على جائزة جولدن جلوب 7 مرات.

ولد جاك نيكلسون فى 22 أبريل 1937 لأسرة كان يعتقد أن والديه هما "جون" و"إثيل" وأن شقيقته تدعى "جونى" التى توفيت بالسرطان عام 1963، وحينها كان عمر "جاك" 26 عاما، لكن وبعد أكثر من عقد على وفاة "جونى" وتحديدًا فى عام 1974 اكتشف مراسل مجلة TIME خلال قيامه ببحث حول جاك نيكسلون معلومات صادمة فـ"جونى" شقيقته هى والدته أما "جون" و"إثيل" فكانا جديه لأمه، كانت "جونى" قد أنجبت "جاك" وعمرها 17 سنة وحينها لم تكن قادرة على التأكد من هوية الأب.

واقترح والداها معاملة "جاك" كطفلهما وقررا عدم كشف نسبه الحقيقى له وبعد نشر هذه المعلومات ادعى أحد أصدقاء "جونى" أنه الأب، لكن "جاك" قرر عدم إجراء اختبار الأبوة.