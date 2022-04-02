شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حلاوة الحب" على مسرح السلام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "حلاوة الحب" على مسرح السلام خلال شهر رمضان، وهي من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، والتابعة للبيت الفني للمسرح، ويعتبر "حلاوة الحب" حالة مسرحية ودراما اجتماعية حياتية ممزوجة باغاني وإنشاد صوفي، والأحداث كلها تدور في أجواء المولد المبهجة، فهي حالة من تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب المحبين.

عرض "حلاوة الحب" بطولة كل من: حسام فياض، ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، اشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل وزكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، ألحان مصطفي منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية سالي أحمد، إنشاد أدهم السعيد ومصطفى منصور، هيئة الإخراج حسنى الهوارى، محمد عبد الشافى، امينة الصاوى، هشام عبد العزيز، على عصام، ‏تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم .

يذكر أن آخر العروض المسرحية التي عرضت علي مسرح السلام عرض " هاملت بالمقلوب " بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، ازياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين إخراج مازن الغرباوي .



