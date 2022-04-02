بعد حادثة الصفعة… ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أعلن ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب سميث في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة “لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل”.

وأضاف الممثل البالغ الثالثة والخمسين “أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة”.

يذكر أن منتج حفل توزيع جوائز الـ”أوسكار” أعلن أنّ شرطة لوس أنجلس كانت في الموقع ومستعدة لاعتقال الممثل ويل سميث يوم الأحد الماضي لصفعه مقدم الحفل #كريس روك.

وأضاف المنتج ويل باكر أنّ السلطات لم تتخذ أي إجراء لأن روك رفض توجيه اتهامات، وهو ما أكده متحدث باسم الشرطة يوم الأحد.

وقال باكر، في مقتطفات من مقابلة ستُبَث اليوم الجمعة في برنامج “صباح الخير يا أميركا” على قناة “إيه. بي. سي”: “قالوا سنذهب للقبض عليه. نحن مستعدون. نحن مستعدون لإحضاره الآن”.

وخلال البث التلفزيوني المباشر لجوائز الـ”أوسكار”، صعد سميث إلى خشبة المسرح بعد أن ألقى روك مزحة حول مظهر زوجة سميث، ثم صفع الممثل الكوميدي على وجهه.

وبعد أقل من ساعة، ألقى سميث كلمة مؤثرة وهو يبكي على خشبة المسرح مع تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) “الملك ريتشارد”.