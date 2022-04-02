“بعد دخولة في غيبوبة” محمد رمضان يُفزع الجمهور بحادث خطير يُدخله العناية المركزة ! وهذا ماحدث

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 06:50 صباحاً - تداولت وسائل إعلام خبر تعرّض النجم المصري، محمد رمضان، لإصابة خطيرة اليوم في حادث قد تؤثر على تصوير مسلسله الحالي الذي يخوض السباق في موسم رمضان 2022.

وأفاد موقع “الفن” المتخصص في أخبار الفن والمشاهير، بخبر “خاص” أكد فيه تعرض محمد رمضان لحادث وأن حالته خطيرة، وفي التفاصيل، أشار الموقع إلى أنه علم من مصادر خاصة لم يسمها، أن الفنان المصري ​محمد رمضان​ أصيب بكسور بالغة بعد حادث سير كبير تعرض له في مصر وهو يقود أحدث سيارة قام بشرائها قبل فترة، بمبلغ باهظ وصل إلى مليون دولار أميركي.

الموقع نفسه، نشر نقلًا عن مصادر مقربة من محمد رمضان، أن الفنان أصيب بكسر في قفص الصدر والقدمين، كما أصيب بشرخ في الرأس ودخل غرفة العناية المركزة نتيجة الغيبوبة التي سيطرت عليه، وأكد الأطباء أنهم لا يعلمون متى سيخرج محمد رمضان من دائرة الخطر بعد الحادث الكارثي الذي تعرض له.

ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي من الفنان محمد رمضان، أو نقابة المهن التمثيلية في مصر، حتى موعد كتابة تلك السطور.

آخر ظهور لمحمد رمضان وسط الجمهور:

وكان آخر ظهور للفنان محمد رمضان على السوشيال ميديا، من خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يظهر خلاله أثناء خروجه من صلاة الجمعة صباح أمس، والجمهور يتدافع على باب المسجد لالتقاط صور تذكارية معه، وأدخل عليها أغنيته «أنا البطل».

وعلّق محمد رمضان على الفيديو: «بعد صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان في روض الفرج بالقاهرة، مكان تصوير مسلسل #المشوار #رمضان_يجمعنا».

محمد رمضان بطل مسلسل المشوار:

يقدم الفنان محمد رمضان في السباق الدرامي لموسم شهر رمضان المبارك عام 2022، مسلسل المشوار، ويشاركه البطولة النجمة دينا الشربيني، إياد نصار، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم وغيرهم، قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل “المشوار” حول شخصية ماهر التي يجسدها محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوبا للعدالة، ليدخل في رحلة من الهرب مع زوجته ورد “دينا الشربيني” من رجل شرطة يطاردهما.

وقبل أيام من حلول الشهر الكريم، طرح الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان الإعلان الدعائي لمسلسله “المشوار” المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

وكشف الإعلان الدعائي محاولة أبطال العمل الهروب من عصابة تحاول قتلهم، فنرى رحلة ماهر وورد اللذين يهربان من مطاردة الشرطة، وظهر من خلال الإعلان الدعائي العديد من أماكن التصوير المختلفة، حيث تنوعت مواقع التصوير ما بين مدن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

بينما ظهرت الفنانة دينا الشربيني وهي ترتدي حجابا وبلوزة بطبعة ورود كاشفة أن اسم الشخصية “ورد”.

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