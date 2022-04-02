شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصور مسلسلها "أحلام سعيدة" لمدة أسبوعين في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة الكبيرة يسرا، تصوير مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" المقرر عرضه على قناة ON بشكل حصرى خلال شهر رمضان المبارك ومنصة watch it، حيث يتبقى لها ما بين 10 أيام إلى أسبوعين تصوير خلال الشهر الكريم.

وتخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة فى رمضان هذا العام من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" الذي تقدم فيه الكوميديا الاجتماعية بعدما قدمت الاثارة والتشويق في مسلسليها الأخيرين "خيانة عهد" و"حرب أهلية" وحققت خلالهما نجاحاً مميزاً، ولذلك قررت التغيير والاتجاه إلى الجانب الكوميدى.

بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.