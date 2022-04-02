شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغني زوجة فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هبة عبد الغنى ضمن أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، والذي سيعرض بداية من اليوم السبت الأول من شهر رمضان لعام 2022؛ على شاشة قناة الحياة، شخصية "حسنة" زوجة "محارب" الشخصية التي يقدمها الفنان فتحي عبدالوهاب، وهى سيدة صعيدية سليمة الفطرة وهي أم وزوجة بسيطة جدا ولكنها قوية.





مسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومي عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

وتظهر الفنانة هبة عبدالغنى كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سوتس بالعربى" المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل، ومن بطولة الفنانة آسر ياسين وريم مصطفى وآخرون.

وكشف مؤخرا الإعلان الرسمي لمسلسل سوتس بالعربي عن شخصية المحامي آدم منصور، والتي يقدمها الفنان أحمد داود، لنكتشف جوانب عديدة للشخصية من بينها الثقة بالنفس، خفّة الظل، والإصرار على المواجهة وحل القضايا.

واستعرض الإعلان الكثير من التفاصيل حول شخصية آدم منصور من بينها دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، وعمله حاليًا كمحامي تحت التمرين وأيضًا احتمالية وقوعه في قصة حب، وأيضًا ستواجه الشخصية الكثير من الصعوبات، والتي ستوقعه في العديد من الأزمات قد تصل للضرب.