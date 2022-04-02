شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيي سهرة بخيمة رمضانية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، سهرة بخيمة رمضانية خلال الشهر المبارك، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 إبريل خامس أيام شهر رمضان، بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلالها باقة مميزة ومتنوعة من أغنيته المحببة لدى جمهوره.

يذكر أن المطرب محمود الليثى يعيش انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها ما بين إنجلترا وأمريكا على ان يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.