علا رشدي تحتفل بمرور 12 عاما على زواجها من أحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها وجمهورها، الاحتفال بمرور 12 عاما على زواجها من الفنان أحمد داود.

ونشرت علا، صورة تجمعها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة ١٢ سنة.. مرينا فيهم بكل الألوان دي".

وكانت الفنانة علا رشدي، قالت في وقت سابق ببرنامج "صاحبة السعادة"، إن أول لقاء بينها وبين زوجها الفنان أحمد داوود كان في مركز الإبداع، وهي تدرس التمثيل والرقص، وفي عرض رقص "عنبر واحد" رقصت صالصا معه.

فيما قال الفنان أحمد داوود، إن أهل علا رشدي وأهله كانوا مختلفين، فشعر بالإحباط، ووصل لحل وسط أن يترك الموضوع، وجمع والد علا رشدي زوجته ووالده، وتعرفا على بعضهما والمشاكل تم حلها، مضيفا: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت.. كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون خناقة بين والدي ووالد علا، ولكن الحمد لله تمت قراءة الفاتحة".

يذكر أن الفنانة علا رشدي تزوجت من الفنان أحمد داود عام 2010، وأثمر زواجهما عن طفلين.