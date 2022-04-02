هنا الزاهد تكشف عن هدية تلقتها من أحد محبيها بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن هدية تلقتها من أحد محبيها بمناسبة حلول شهر رمضان 2022.

ونشرت هنا، فيديو لحظة حصولها على الهدية، وهي عبارة عن "فانوس"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مكنتش عارفة أصلا الولد اللي عمل كده، ولحد دلوقتي معرفش حتى اسمه، بس بجد فرحني أوي، ودي كانت أجمل لحظة في التكريم وفعلا رمضان شهر الخير.. رمضان كريم، وكل سنة وأنتوا طيبين".

وتشارك هنا الزاهد في دراما رمضان 2022 بالمسلسل الإذاعي"العصمة في إيدي" ويشاركها البطولة الفنان أحمد حلمي، والفنان إدوارد، والعمل من تأليف وإخراج مجدي الكدش، ويذاع على شبكة راديو النيل، ومن إنتاج كينج توت.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "أنا وهي"، وهو من تأليف مصطفى حمدي، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين وندى عادل وغيرهم.