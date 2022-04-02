دينا الشربينى: "المشوار" عمل فنى مختلف.. والعمل مع رمضان وياسين متعة

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دينا الشربيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذع على قناة On، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، حول حلقتها في سكاي دايف إنها ليست المرة الأولى لعمل سكاي دايف، مؤكدة: "فعلتها مرتين من قبل ولكن خارج مصر، ولكن في الحقيقة هذه المرة مختلفة تماما، فمصر من الأعلى شكلها (يجنن)"، مضيفة: "أنا سعيدة جدا بهذه التجربة، وسبب قدومي على هذا الموضوع أننى كنت أخاف من المرتفعات، وقرأت أن الحل أن أكسر خوفي وبالفعل كان هذا هدفي منه كسر الخوف، وبالتأكيد يمر عليّ لحظات مرعبة ولكن في النهاية هى ممتعة".

وعن دورها في مسلسل المشوار بجانب محمد رمضان، قالت: "تجربة ممتعة والمسلسل صعب وتعتبر هذه ثالث مرة أتعاون فيها مع المخرج محمد ياسين، وأنا أستمتع بالعمل معه وهذه أيضا ليست المرة الأولى التى أعمل فيها مع رمضان، وأعتقد أنكم سترون عملا مختلفا تماما".