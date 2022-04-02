شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: كنت بحلم بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال.. وأقدم شخصية ضابط مختلف بـ"العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير كرارة إنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، وهو سعيد للغاية بالعمل في مسلسل "العائدون" المقرر عرضه على شاشة dmc في شهر رمضان المبارك، مضيفا: "بنى آدم جميل وترتاح في الشغل معاه، والله العظيم كنت بقولهم أنا بنزل الصبح وكأني رايح أستمتع ومبسوط، وفيه طاقة إيجابية في الشغل كبيرة مع الأستاذ أحمد نادر جلال رغم تعب المسلسل وضغوطه".

وأضاف كرارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه جسد شخصية ضابط في مسلسل "كلبش" وشخصية الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، ولكن أن تجسد شخصية ضابط آخر بشكل مختلف في مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال، فهو أمر أكثر من رائع، مردفا: "أحمد نادر جلال بيحب الممثل جدا، وبيهتم بشغله والورق بشكل كبير، وأتمنى أن يكون مسلسل العائدون عمل جيد وينال إعجاب الناس، وإن شاء الله نكون عملنا حاجة حلوة وأنا بحب أعمال الأعمال المحترمة زي المسلسل ده وتفيد الشباب وتظهر قوة الدولة المصرية".

وتابع أمير كرارة، أنه يشكر المؤلف باهر دويدار، وشركة ميديا هب ومحمد السعدي، مضيفا: "سخروا كل شىء لإنتاج عمل يليق بالمشاهد المصري، ومعانا ضيوف شرف كتير كلهم إخواتنا، وكل الناس كانت حابه تشتغل مع المخرج أحمد نادر جلال".

وأكمل: "صورنا أجزاء من مسلسل العائدون في العديد من الدول الأوروبية وكذلك الأردن، وعملنا شغل كويس والحمد لله الشركة لم تبخل بأي شىء حتى يخرج المسلسل بهذه الضخامة، وأشكر كل فريق الإنتاج ومدير التصوير ومهندس الديكور، ومصممة أزياء الملابس والجميع عمل عليه وزيادة".

وأشار كرارة إلى أنه سيشاهد مسلسل الاختيار في شهر رمضان، قائلا: "بحب مسلسل الاختيار، والمسلسل ده بقى حاجة أساسية عندنا، والمسلسل الحالي فيه أكبر 4 نجوم في مصر، وهيبقى عمل مميز، والجزء الثالث من الاختيار هيكسر الدنيا، وأنا بحب أتفرج على كل الناس في رمضان، وزي محمد رمضان ويسرا وكل المسلسلات هحاول أتابعها وأتفرج عليها، وبالنسبة لمسلسل العائدون فنحاول إنجازه قبل العيد".