شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة يكشف خريطة الأعمال الدرامية مع لميس الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة On، خريطة الأعمال الفنية والدرامية للشركة المتحدة.

وقال المهندس حسام صالح: "الشركة المتحدة تعرض مجموعة كبيرة وعظيمة من الأعمال عددها 14 عملا رئيسيا، ويشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم، وأود أن ألفت النظر إلى أن حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضع مخططا لقسم الدراما لنصل لأفضل شيء، وهذا معناه أن يكون لدينا مجموعة من النجوم فى كل عمل، مشيرا إلى أن الإنتاج سخى كى يكون هناك منتج قوى ورسائل قوية، وهذه الأعمال تمس المواطن الطبيعى".

وأضاف: "وحرصنا على أن نستكمل سلسلة الاختيار وهي مجموعة من القصص البطولية التي يوجد فيها الحس الوطني، وكذلك أحداث قريبة من التاريخ فجميعها حكايات حدثت خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذا سيجعل المشاهد مهتما ليتعرف على الأمور التى لا يراها".

وتابع المهندس حسام صالح: هذا العام أيضا لدينا مسلسل مهم وهو (العائدون)، ويحكى قصصا مهمة كى نرى الشكل العام الذى يدور حولنا، بالإضافة أيضا إلى أننا هذا العام نعود للأصول فى عمل للكاتب أسامة أنور عكاشة، وكذلك مجموعة كبيرة من البرامج سواء للمطبخ أو الدين أو الاجتماعى الدينى".