تركي ال الشيخ يعلن انتهاء موسم الرياض: “هالمرة صدق … لا تجوووووون”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 11:57 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية، عن انتهاء فعاليات موسم الرياض .

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو ترويجي لانتهاء فعاليات موسم الرياض وعلق عليه كاتبا: “هالمرة صدق … لا تجوووووون”.

ومع انتهاء موسم الرياض، اعلن آل الشيخ عن استقبال منطقة ذا جروفر للزوار في رمضان، وأرفق التغريدة بمجموعة من الصور لمنطقة ذا جروفر وهي مجهزة بالزينة الرمضانية.

“ذا جروفر” منطقة متكاملة تم تدشينها بهدف توفير الاسترخاء والرفاهية للزوار، مجهزة بمجموعة من المطاعم والمقاهي السعودية، كما شهدت على العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية وورش فنية مختلفة، ومن أشهر الفعاليات التي شهدت عليها تلك المنطقة “حديقة الخزامي” والمصممة بشكل يعود للعصر الإسلامي، تحتضن مساحات خضراء كبيرة، كما تضم “ذا جروفر” فعالية Passion & Fashion، وهي فعالية خاصة بالفنون والموضة، وفعالية “جلسة” والتي تعد من الفعاليات العربية الأصيلة والتي شهدت عزف عربي أصيل مع جلسات دافئة تقدم مشروبات عربية مميزة.