كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 11:57 مساءً - طرح الفنان المصري تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أغنيته الجديدة التي تحمل اسم (رمضان كريم) والتي يطرحها بمناسبة حلول الشهر المبارك.
وكان تامر حسني قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه بصحبة ابنتيه تالية وأمايا وهما تشاركاه غناء الاغنية.
وعلق تامر حسني قائلاً : “كورال تاليه و أمايا و آدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا .. رمضان كريم ، كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان محمود انور ، توزيع محمد ياسر ، كورال اطفال (ولادي ) “.
وتابع تامر حسني : “حبيت اول مره يشاركوني في الستوديو يكون دا اول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية ( رمضان كريم ) ورمضان كريم عليكم و كل سنه و انتوا طيبين يا حبايب قلبي … إستنوا كليب ( رمضان كريم)”.
كانت هذه تفاصيل خبر تاليه وأماليا ابنتا تامر حسني تغنيان معه “اهلا رمضان”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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