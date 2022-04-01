سمية الخشاب تظهر بالحجاب.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 11:57 مساءً - أشعلت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها صورة لها مؤخرًا وهى مرتدية الحجاب.
وقامت “سمية” بتغيير صورتها الشخصية على بروفايل “تويتر” بصورة جديدة لها وهى ترتدي الحجاب.
وأثارت تلك الصورة تساؤل المتابعين عن حقيقة ارتدائها الحجاب أم ظهورها به في عمل فني، فيما أشار البعض أن صورتها “فوتشوب”.
وتعود حقيقة الصورة التي نشرتها سمية الخشاب إلى حوار أجرته منذ مدة مع إحدى المجلات ظهرت فيه بتلك الصورة.
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