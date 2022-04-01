“وصفته بالصمغ الذي يغطي عقل المرأة”..بيرين سات تثير غضب جمهورها بعد انتقادها الحجاب!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 11:57 مساءً - أثارت الممثلة التركية بيرين سات، موجة غضب، بعد سخريتها من ”الحجاب“، ووصفه ”بالصمغ الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها“.

جاءت سخرية بيرين سات، من الحجاب أثناء كلمتها في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، والتي شاركت فيه وزوجها المغني كنان دوغلو.

وانتقدت الممثلة أوضاع المرأة في تركيا، وعدم المساواة بين الجنسين هناك، واصفة مجتمع بلادها بـ“الذكوري“، موضحة أن ”القانون التركي لا يردع تسلط الرجل على المرأة، وممارسة العنف معها“.

وتطرقت في حديثها عن أوضاع المرأة إلى الحجاب الذي انتشر بشدة خلال الفترة الأخيرة بتركيا، واصفة إياه بـ ”الصمغ“ الذي يغطي عقل المرأة المضيء، مشيرة إلى أن ”الحجاب سيجعلها متأخرة“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الممثلة التركية، معربين عن غضبهم الشديد من سخريتها من المعتقدات الدينية.