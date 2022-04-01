شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دايما عامر.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النجم مصطفى شعبان بدء عرض مسلسله الجديد "دايما عامر" خلال شهر رمضان هذا العام، لاسيما أن شعبان يبعتد عن الدراما المثيرة والمشوقة، ويقدم الدراما الاجتماعية الكوميدية فى أحداث العمل الذى شهد منذ أول أيام التصوير أجواء من البهجة داخل الكواليس التى حرض أبطالها وصناعها على نشرها على صفحات الشوشيال ميديا.

الأبطال

بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

القصة

تدور الأحداث داخل مدرسة تعانى مشاكل فى قسمها العربى، ويرفض مالكها الجديد مساواته بالقسم الدولي، حتى يأتي مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، وبمحض الصدفة والخطأ يتم تعيين هذا المسئول ويدعى عامر عبد الرازق بدلاً من شخص آخر يحمل نفس الاسم، ويجد عامر نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقهما ومن هنا تحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

قنوات العرض

يعرض على قنوات الحياة وON وON دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- تم تصويره فى أكثر من مكان خارج القاهرة منها الغردقة لمدة 10 أيام، وكذلك أسوان لمدة أسبوع إضافة إلى المشاهد الداخلية في القاهرة.

- يغنى النجم محمود العسيلى أغنية تتر المسلسل وتحمل اسم "اللى ذاكر ذاكر"

- يغنى الرابر والمنتج الموسيقي MAZ 8 أغاني ستتم إذاعتها ضمن أحداث المسلسل والأغاني ستكون متنوعة ما بين الراب والشعبي والهيب هوب والريجيتون.

- يعود مصطفى شعبان لتقديم الدراما الاجتماعية الخفيفة التى بها مواقف كوميدية بعدما قدم فى الأعوام الماضية الدراما الاجتماعية المليئة بالأحداث الدرامية والظلم والانتقام.