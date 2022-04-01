شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وحمدى الميرغنى ينتهيان من تصوير فيلم "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى على ربيع وحمدى الميرغنى، اليوم الجمعة، من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمهما "زومبى"، ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه فى جميع دور العرض .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام فى إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.