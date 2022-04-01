شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى لانطلاق تصوير الموسم الرابع لمسلسل YOU.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الغموض والإثارة YOU، عن الصورة الأولى لانطلاق عملية تصوير الموسم الرابع من السلسلة، بحضور النجم العالمي بن بادجلى، الذي ظهر في الصورة وهو يجلس بجوار مقعد المخرج لتصوير أول مشاهد الموسم المنتظر.



بن بادجلي

ومن المتوقع أن يصل الموسم الرابع من سلسلة You قبل نهاية العام الجارى 2022، أو بالتزامن مع بداية العام المقبل 2023، وذلك بعد طرح الموسم الثالث من العمل في 15 أكتوبر من العام الماضى 2021.

وتكون الموسم الثالث من مسلسل You من 10 حلقات، وطرح بعد عامين من طرح الموسم الثانى، حيث طرح فى 26 ديسمبر من عام 2019، وستصل مدة الحلقات إلى 45 دقيقة، حيث دار الموسم الثالث حول جو جولدبرج بعد انتقاله للعيش مع صديقته الأخيرة إلى منطقة أخرى، وسرعان ما رزق بطفل منها ليبدأ فى ممارسة عادته فى استدراج الفتيات.

وكان قد انضم النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.