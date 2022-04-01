شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض برامج ومسلسلات قناة "الحياة" خلال رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "الحياة" عن مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

تعرض "الحياة" مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنان هشام جمال في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، وبعدها مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان في الساعة السابعة و40 دقيقة ثم مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة في الساعة التاسعة مساءً.

بعدها يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ثم مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة الحادية عشر 45 دقيقة.







جزيرة غمام

فيما يتعلق بالخريطة البرامجية، يذاع برنامج "مصر أرض المجددين" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم "مطبخ الحياة" في تمام الواحدة والنصف وبعدها برنامج "الإمام الطيب" في الثانية و25 دقيقة، ثم برنامج "الدنيا بخير" في الثانية و45 دقيقة.

بعد ذلك تعرض "الحياة" برنامج "شارع شريف" في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة، فيما يذاع برنامح "حكاوي القهاوي" في الخامسة والنصف مساء، وبرنامج "واحد من الناس" في الخامسة و٥٥ دقيقة مساء.