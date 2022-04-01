شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج ضيفة شرف فى مسلسل "suits بالعربى" لـ آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة والإعلامية ناردين فرج كضيفة شرف في مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، ويعد العمل الوحيد المأخوذ عن فورمات أجنبى، حيث إنه النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير "Suits" والذى عرض أول مواسمه عام 2011.

المسلسل بطولة؛ آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، يضم 6 شخصيات هم زين ثابت (أسر ياسين)، آدم منصور (أحمد داود)، فريدة المسيرى (صبا مبارك)، كاميليا أشرف (ريم مصطفى)، ليلى رضوان (تارا عماد)، قدرى الزيات (محمد شاهين) ولكل واحد سماته المختلفة والمميزة عن الآخر وتكشف الأحداث طبيعة دور كل واحد منهم داخل المكتب.



