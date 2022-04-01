شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تحتفل بشهر رمضان برسالة لزوجها وأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة السورية أصالة نصري، على الاحتفال بشهر رمضان الكريم، على طريقتها الخاصة، برسالة حب لزوجها الملحن العراقي فائق حسن وأبنائها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "كلّ سنة والأُمّه الإسلامية بخير وصحّه وسعادة وسلام بالشهر الكريم الله يعيده على الجميع باليمن والبركات، الله يحفظ الغوالي بحياتنا زينة رمضان جمعتنا فيهم جوزي الغالي وولادي وأهلي وأصحابي الله يحفظهم جميعاً ويحفظكم وكلّ سنة وكلنا بخير".



رسالة أصالة نصري

وسبق وكشفت النجمة أصالة نصري عن صورة تجمعها بزوجها حسن فائق، وتغزلت أصالة في حسن لتوضح لجمهورها مدى السعادة التي تعيش فيها برفقته، حيث علقت على الصورة التي نشرتها من خلال الانستجرام الخاص بها قائلة " معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي .. محبّتك بنتني من جديد .. اليوم معك بيسوى سنين .. معك مافي شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك.. شكراً يا أبي الحنون على هالاهتمام الّلي بتعمله ببساطه وهوّه كان حلم بحلم عيشه".

وأضافت أصالة "وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّه .. كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل ما نلتقى كان صعب وقاسي مابقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم .. بالعكس صرت بشوف الصوره اللي مضت حلوه..لأنّك سعاده مطلقه بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك.. أنت الدّنيي الحلوه النقيًه .. بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات .. من بداية البدايات".