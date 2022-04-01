شكرا لقرائتكم خبر عن منتج جوائز الأوسكار يؤكد رفض كريس روك إزالة ويل سميث من الجوائز بعد صفعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن رفض النجم الكوميدي كريس روك، إزالة اسم النجم العالمي ويل سميث، من أكاديمية فنون وعلوم الصور، بعد أن صفعه في حفل الأوسكار الـ 94، الذي توج فيه سميث بجائزة أفضل ممثل، بعد أن وجه روك نكته على زوجته جادا بيتكيث سميث.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن منتج جوائز الأوسكار ويل باكر، سرد بعض التفاصيل التي جمعته مع روك خلف كواليس المسرح بعد أن صفعه سميث امام الجمهور، قائلاً: "اعتقدت أنها كانت جزءً من شيء كان كريس وويل يفعلونه بمفردهم، لم أكن قلقًا على الإطلاق"، مضيفاً "وجهت له سؤالاً هل ضربك حقًا؟ " "ونظر إلى روك وقال، نعم، لقد تلقيت لكمة من محمد علي".

وأضاف ويل باكر في تصريحاته، انه تحدث مع روك بعد الصفعة خلف الكواليس، والتي رفض من خلالها روك توجيه أي عقوبات لسميث، ونقل كلام روك قائلاً "كان لا يريد أن يجعل الوضع السيئ أسوأ"، وسرعان ما نقل روك الاعتذار الذي وجهه له سميث صباح اليوم التالى في مكالمة هاتفية بينهما.

وفى تطور جديد، قال مصدر، لشبكة CNN، إن ويل سميث، التقى بأعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتذر عن صفع الممثل كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.

وأضاف المصدر أن ويل سميث التقى بأعضاء الأكاديمية، لمدة 30 دقيقة عبر زووم وقدم اعتذارا، وأشار إلى أن "أعضاء الأكاديمية أخبروا ويل سميث، أن ما فعله سيكون له عواقب".

فيما ذكر مصدر، فى وقت سابق لـCNN، أن الأكاديمية "طلبت من وكيل الدعاية الخاص بـ"ويل سميث"، أن يغادر الممثل الحفل بعد صفعه كريس روك، ولكن "سميث" رفض، وتم إبلاغ ذلك إلى قيادة الأكاديمية".