شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2022 يشهد عودة 3 نجوم بعد غياب.. توفيق عبد الحميد وفادية عبد الغنى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان الحالى عودة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية وفنانين اعتاد الجمهور على رؤياهم منذ سنوات طويلة، لكن تغيبوا على مدار عدة سنوات، ليشهد هذا العام عودتهم بقوة مرة أخرى، ومن هؤلاء:

توفيق عبد الحميد

يعود الفنان الكبير توفيق عبد الحميد للدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب 12 عاما عن الساحة الفنية بشكل عام وليس دراما رمضان فحسب وكان آخر عمل درامى شارك فيه هو مسلسل "سى عمر وليلى أفندى" عام 2010 ويتواجد هذا العام مع صناع مسلسل "يوتيرن"، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتشكل عودة "عبد الحميد" مكسبا كبيرا للدراما الرمضانية، خاصة أنه واحد من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فنى يقدمه، فضلا عن أدائه الفني والتمثيلى الذى جعله واحدا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر المصرية على المائدة الرمضانية.

ويعود عبد الحميد للدراما الرمضانية مع نفس منتج مسلسله الشهير "حديث الصباح والمساء"، حيث تولى بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم المرحلة وقتها قبل 21 عامًا، وأصبح هذا العمل واحدًا من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية.مسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

فادية عبد الغنى

تعود الفنانة فادية عبد الغنى إلى دراما رمضان هذا العام بعد غياب، حيث غابت الفنانة القديرة عن الدراما منذ 5 سنوات وتحديداً بعد تقديمها مسلسل "الحلال" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، من بطولة سمية الخشاب، بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، لقاء سويدان، كارولين عزمى، هاجر الشرنوبى، حمادة بركات، طارق الابيارى، وتأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق. ، حيث تقدم مسلسلين تعمل على تصويرهما حالياً للعرض في الشهر الكريم، الأول هو "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم وتجسد دور حماتها وتدخل في صراعات معها، والثانى "دايما عامر" مع مصطفى شعبان وتشارك بظهور خاص خلال الأحداث.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يعرض حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وهو بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل "دايمًا عامر" يعرض على قناتى on والحياة ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدى الهوارى.





عبد العزيز مخيون

يعود هذا العام الفنان القدير عبد العزيز مخيون للدراما الرمضانية مرة أخرى، حيث تغيب العام الماضى، وكان آخر عمل شارك فيه كان عام 2020، حيث كان ضيف شرف فى مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذى عرض فى رمضان قبل الماضى.

ويشارك مخيون هذا العام فى موسم دراما رمضان بعملين الأول هو مسلسل "الاختيار 3"، حيث يجسد الفنان عبد العزيز مخيون شخصية المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، وتدور قصة المسلسل عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصرى والتصدى للجماعة الإرهابية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز وغيرهم.

ويشارك أيضا الفنان القدير عبد العزيز مخيون كضيف شرف فى أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، للفنان طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ومى عز الدين وأحمد أمين، ويظهر فى دور مهم ومحورى، ومن المقرر أن يعرض فى موسم دراما شهر رمضان، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

مسلسل جزيرة غمام" بطولة كل من الفنان طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.