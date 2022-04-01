شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد برامج ومسلسلات قناة ON خلال رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التى يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الكريم.

البداية مع مسلسل "الكبير أوى 6" للفنان أحمد مكي، الذى يعرض فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي. أما مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا فيعرض الساعة 8:25 مساء، ويعاد فى الخامسة والنصف صباحا و10:50 صباحا.

يليه مسلسل "الاختيار 3" الذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا فى تمام الساعة 9:50 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 4:20 صباحا و3:25 مساء.

ويعرض مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج فى تمام الساعة 11 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 8:30 صباحا. يليه مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان فى تمام الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد فى تمام الساعة 6:55 صباحا.

وفيما يتعلق بالخريطة البرامجية، فيعرض برنامج "نجوم السماء" فى تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 9:55 صباحا. وبرنامج "مصر أرض المجددين" للدكتور على جمعة فى تمام الساعة 12:20 ظهرا. ثم برنامج "أحلى أكلة" مع الشيف علاء الشربينى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يعرض كذلك برنامج "قلوب عامرة" للدكتورة نادية عمارة فى تمام الساعة 4:35 مساء، يليه برنامج "القناع" للداعية مصطفى حسنى فى تمام الساعة 5:30 مساء على أن يعاد فى تمام الساعة 3:15 صباحا.