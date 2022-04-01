شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: "يوتيرن قريب من الأسرة المصرية.. وتوفيق عبدالحميد هيكسر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنانة ريهام حجاج، إنّ مسلسلها الجديد الذي تنافس به في سباق مسلسلات رمضان 2022 قريب من العائلة المصرية، موضحةً: "كل بيت هيلاقي شخصية من شخصيات المسلسل موجودة عنده، المسلسل قريب من الناس".

وأضافت حجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "أيمن سلامة مؤلف متميز للغاية، واتعاون معه للمرة الثانية، القصة رائعة، وأتعاون للمرة الأولى مع سامح عبدالعزيز مخرج المسلسل، الكواليس كانت رائعة، وكل ذلك تحت قيادة المنتج جمال العدل".

وأعربت الفنانة، عن سعادتها الغامرة بعودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الساحة الفنية: "الناس نفسها تشوفه، وإن شاء الله هيكسر الدنيا".