شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى المسلسلات وأمتع البرامج فقط على قنوات الشركة المتحدة فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الدرامى الرمضانى هذا العام، والذى يبدأ غدا السبت بعرض أحدث إنتاجات الدراما هذا العام، والذى يشهد منافسة قوية بين المسلسلات التى تعرض على قنوات ON و ON E وON TIME SPORT 1 و2 و ON DRAMA وCBC سفرة، وCBC وCBC دراما وEXTRA NEWS، والحياة، والحياة دراما، وDMC وDMC دراما، وقناة الناس، وأعدت المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة متنوعة وقائمة غير مسبوقة من الأعمال الدرامية اللامعة والتى يشارك فيها كل نجوم الدراما، التى تجعل من شأنها موسم رمضان هذا العام استثنائياً.

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية 14 مسلسلاً متنوعاً على قنواتها الأربعة ON وCBC والحياة و DMC وكذلك منصة Watch It الرقمية، خلال شهر رمضان هذا العام، وتتوع هذه الأعمال ما بين الوطنى والكوميدى والاجتماعى والساسبنس والصعيدى والأكشن والشعبى وغيرها من ألوان الدراما حتى ترضى كافة أذواق المشاهدين، وأعلت كل قناة عن الأعمال التي تعرضها على شاشتها حيث يعرض 10 مسلسلات حصرياً و4 بالتزامن مع قنوات أخرى، وإليكم قائمة مسلسلات رمضان هذا العام وقنوات العرض.

on

watch it

"الاختيار 3" يعرض حصرياً على قناتى onودراما ومنصة

بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصرى، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون فى البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا فى الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار فى بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

dmc

watch it

"العائدون" يعرض حصريا على قناة dmcودراما منصة

بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، جنيد زين الدين، جيهان خليل، نبيل عيسى، مايا طلام، محمد عز، هاجر الشرنوبى، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

يعد "العائدون" من أحدث الأعمال الوطنية، والمأخوذة من ملفات المخابرات المصرية التي توضح العمليات السرية للأمن المصري وتصديه للمؤامرات والمخططات الإرهابية التي تهدف لإخلال الأمن في مصر، وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج وتحديداً في الفترة ما بين عامي 2018 و 2020.

DMC

Watch it

"المشوار" يعرض حصرياً على قناة DMCودراما منصة

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

CBC

Watch it

"فاتن أمل حربى" يعرض حصرياً على قناتى CBCودراما ومنصة

بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقى، محمد ثروت، محمد الشرنوبى، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور الأحداث حول فاتن امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

ON

Watch it

"الكبير أوى 6" يعرض حصرياً على قناتى ONودراما ومنصة

بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.

"الكبير أوى" أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من ابنة عمه لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

"جزيرة غمام" يعرض حصرياً على قناة الحياة ومنصة watch it

بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في احدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية الغير سوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

cbc

cbc

watch it

"suitsبالعربى" يعرض حصرياً علىدراما ومنصة

بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تدور قصة مسلسل suits بالعربي حول البطل زين في نسخته العربية من المسلسل الأمريكي الشهير suits، وهو شاب يمتلك من الطموح والذكاء ما يجعله يكتسب ثقة أحد المحامين ليتم تعيينه كمساعد له في شركته، على الرغم من عدم حصوله على مؤهل دراسي عالي.

ON

watch it

"أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ONودراما ومنصة

بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

dmc

watch it

"مكتوب عليا" يعرض حصرياً على dmcودراما ومنصة

بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

"فى بيتنا روبوت 2" يعرض حصرياً على قناة الحياة ومنصة watch it

بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

ON

watch it

"يوتيرن" يعرض على قنوات cbc والحياة وومنصة

بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

cbc

DMC

DMC

watch it

"راجعين يا هوى" يعرض على قنوات CBCودراما ودراما ومنصة

بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

ON

watch it

"دايما عامر" يعرض على قنوات الحياة وONودراما ومنصة

بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

cbc

dmc

dmc

watch it

"ملف سرى" يعرض على قنوات الحياة وcbcودراما ودراما ومنصة

بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشبابK تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.