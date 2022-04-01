وفاة حماة الفنان نور محمود بعد إصابتها في حريق منزلها بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان نور محمود، منذ قليل، عن وفاة حماته بعد إصابتها في حريق منزلها بأيام.

وكتب نور، عبر حسابه على"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حماتي وأمي الثانية في ذمة الله.. أسألكم الدعاء".

وكان الفنان الشاب نور محمود وزوجته نانسي عبد المنعم، قد تعرضا لإصابات بسبب حريق في منزل حماته التي تم نقلها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وكتبت زوجة الفنان نور محمود عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وقت الحريق: "اللهم أجرنا في مصيبتنا حريق في بيت أمي هي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابون الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان الشاب نور محمود شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها، فيلم ليلة حب، فيلم الممر، فيلم الجريمة، فيلم الخلية، كما شارم في عدة أعمال درامية منها، مسلسل الصياد، مسلسل القيصر، مسلسل لآخر نفس، مسلسل الاختيار الجزء الأول، مسلسل القاهرة كابول، مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.

كما يشارك في دراما رمضان بمسلسل "أحلام سعيدة" ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، وعدد آخر من الفنانين.