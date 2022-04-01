شريهان تحيي حفل قرعة بطولة كأس العالم 2022 بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة شريهان، في حفل قرعة بطولة كأس العالم 2022، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أحيت الفنانة الحفل أمام حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية وغيرها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن عن تقسيم المنتخبات على أربع مستويات وفقًا لتصنيف شهر مارس.

وتم تصنيف المنتخبات كالتالي:

الوعاء الأول: قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي - سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران - السنغال - اليابان - المغرب - تونس - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية.

الوعاء الرابع: الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - 1 - 2 - 3.

ويشير رقم 1 إلى المتأهل من ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، بينما يشير رقم 2 إلى المتأهل من ملحق كونكاف ضد أوقيانوسيا، ورقم 3 من الملحق الأوروبي.

وسيكون الملحق الآسيوي بين الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا ضد منتخب بيرو (خامس أمريكا الجنوبية).

أما الملحق الثاني سيكون بين المنتخب الكوستاريكي (رابع الكونكاكاف) ضد منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا.

والملحق الأوروبي سيكون بين الفائز بين منتخب أوكرانيا ضد اسكتلندا وسيواجه الفائز من هذه المباراة منتخب ويلز.

وسيكون مواعيد المباريات الثلاث في يونيو المقبل.