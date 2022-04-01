عمرو دياب ينشر بوستر أغنية "السر" قبل طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الهضبة عمرو دياب، بوستر جديد لأغنيته "السر" المقرر عرضها في شهر رمضان 2022.

أغنية "السر" من كلمات أيمن بهجن قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وتم تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان وسيتم عرضها بداية من شهر رمضان المبارك.

وكان عمرو دياب نشر عبر حسابه بتطبيق Instagram صورة لخطاب يحمل توقيعه ومكتوب عليه "السر" وهو اسم الأغنية الجديدة.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا بأبوظبي في الثالث من مايو المقبل.