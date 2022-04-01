فن ومشاهير

عمرو دياب ينشر بوستر أغنية "السر" قبل طرحها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الهضبة عمرو دياب، بوستر جديد لأغنيته "السر" المقرر عرضها في شهر رمضان 2022.

أغنية "السر" من كلمات أيمن بهجن قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وتم تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان وسيتم عرضها بداية من شهر رمضان المبارك.

وكان عمرو دياب نشر عبر حسابه بتطبيق Instagram صورة لخطاب يحمل توقيعه ومكتوب عليه "السر" وهو اسم الأغنية الجديدة.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا بأبوظبي في الثالث من مايو المقبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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