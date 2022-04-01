خسائر روسيا البشرية.. مقتل أخوين توأم في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 6:58 مساءً

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان أخوين روسيين قُتلا في اليوم نفسه بينما كانا يقاتلان في أوكرانيا، في آخر خيوط الخسائر الكبيرة التي تواجهها موسكو.

التوأم “أليكسي وأنتون فوروبيوف”، البالغان من العمر ٢٩ سنة، قتلا وهما يقاتلان جنبا الى جنب في الثاني عشر من آذار، بعد ثلاثة أسابيع من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في ٢٤ شباط.

الأخوان فوروبيوف ينتميان الى كتيبة البندقية وهي وحدة عسكرية من الحرب العالمية الثانية، أُعيد تشكيلها عام ٢٠١٣. وهي واحدة من عدة وحدات روسية منيت بخسائر هائلة في الأسابيع الأولى من الحرب.

انتشرت صور للأخوين، اللذين تركا زوجتيهما وواحدة منهما حامل، مجثيين في نعشين ملفوفين بالأعلام الروسية في مدينة “نوفوتشيركاسك”، الثلاثاء في واحدة من مئات الجنازات في مختلف أرجاء روسيا.

“أنتون كان يقول لي انه كان يحب الخدمة العسكرية” قالت صديقته لمجلة موسكو تايمز. “لدي ذكريات كثيرة عن انتون، وكلها ذكريات جميلة”.

وقد منيت القوات الروسية بخسائر بشرية كبيرة في الأسابيع الخمسة، حيث قدّر الناتو أن ما بين ٧ آلاف و١٥ ألف جندي روسي قد قُتلوا في الحرب، فيما تقول السلطات الأوكرانية إن حوالي ١٧ ألف جندي قد لقوا حتفهم.

كذلك، خسرت روسيا على الأقل ٨ جنرالات، وعددًا من كبار العسكريين، وقد لقى الجنرال “يوري ميدفيدف” حتفه، بعدما دُهس بآلية من قبل فصائله العسكرية.

كما قتل الجنرال “نيكولاي اوفتشارينكو” خلال كمين تسبّب بمقتل ١٨ جنديا روسيا آخر.