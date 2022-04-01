شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مكتوب عليا.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أكرم حسنى إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث يقدم مسلسل "مكتوب عليا" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية التى اعتاد أكرم على تقديمها سواء فى الدراما أو التليفزيون أو البرامج، ويراهن أكرم على الكوميديا التى لا تخلو من الفانتازيا فى مسلسله الجديد.

الأبطال

بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.

قنوات العرض

يعرض حصرياً على dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- يسجل العمل التعاون الثانى بين أكرم حسنى والمخرج خالد الحلفاوى والمنتج كريم أبو ذكرى بعدما قدموا مسلسل "الوصية" فى شهر رمضان 2018 وحقق تجاحاً مميزاً

- تشارك المطربة هلا رشدى كممثلة للمرة الأولى فى "مكتوب عليا" وتجسد خلال الأحداث شخصية شقيقة أكرم حسنى، حيث حرصت على الحصول على ورش تمثيل قبل إقدامها على هذه الخطوة