شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان على طريقة "رابعة العدوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد جمهورها ومتابعيها بحلول شهر رمضان الكريم، بطريقة مبتكرة، حيث نشرت عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" فيديو لوحة فنية أثناء رسمها من إحدى الرسامين لشخصية رابعة العدوية التى قدمتها فى الفيلم مصحوبة بموسيقى الفيلم.

وحرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على تهنئة محبيها في الوطن العربى وعلقت على الفيديو قائلة: "اصدقائي أحبتي، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين ويا رب يعود بالخير والستر والصحة علينا وعلى كل الأمة العربية".

واحتفلت النجمة نبيلة عبيد، مؤخرا بعيد ميلادها، بمفردها فى المنزل، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، توضح احتفالها بعيد ميلادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى تجمعات.

ونشرت نبيلة عبيد، صورتها مع تورته عيد ميلادها، التى صممت على شكل عين وكف "خمسة وخميسة" باللون الأزرق، الذى يقتنع البعض بمنعه للحسد، كما علقت على الصورة: "منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء.. أنا والتورتة لوحدينا.. كل سنة وأنتم طيبين".